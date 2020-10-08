Псковские активисты «Единой России» сделали прививки от гриппа
«Единая Россия» организовала среди партийцев акцию «Будь здоров». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», своим примером единороссы призывают псковичей сделать прививки от гриппа.
Выездную вакцинацию против гриппа в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева провела Псковская городская поликлиника.
Перед началом рабочего дня активисты и сторонники «Единой России», секретари первичных отделений партии сделали прививки от гриппа.
«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье – сделайте своевременно прививку!» – обратилась к псковичам председатель регионального общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.
Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства.