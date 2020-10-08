17-летняя великолучанка украла у подруги золотую цепочку с кулоном

22:53, 08 октября 2020, ПАИ

17-летняя учащаяся из Великих Лук украла у подруги золотую цепочку с кулоном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У студентки одного из городских колледжей, проживающей на улице Вагонной, украли золотую цепочку с кулоном стоимостью 30 тысяч рублей.

Великолучанка обратилась за помощью в полицию, сотрудники которой провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Выяснилось, что накануне у девушки в гостях побывали ее подруги, одна из которых украла золотое украшение.

Подозреваемая призналась в краже и сообщила, что золотую цепочку уже сдала в ломбард. Возбуждено уголовное дело.