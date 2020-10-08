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Общество

Более 140 займов выдали предпринимателям в Псковской области

Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области выдал более 140 займов на сумму 220-230 миллионов рублей, заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 8 октября.

По его словам, в резерве еще есть 250 миллионов рублей, но фонд работает только по заявкам.

«Стоит иметь в виду, что в рамках национальных проектов в следующие три года регионы не получат средств на докапитализацию. Средства перераспределялись за счет будущего трехлетнего периода», – отметил председатель профильного комитета.

Андрей Михеев также рассказал, что в этом году было распределено 12 миллиардов на микрофинансирование организаций РФ. «Но у нас есть бонус, – добавил председатель комитета. – В следующем году в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития запланированы мероприятия по докапитализации, поэтому мы планируем получить дополнительные средства на поддержку».

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