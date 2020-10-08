В Великих Луках задержан подозреваемый в убийстве
В Великих Луках задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии получили сообщение, что в квартире одного из домов на улице Островского произошло преступление. Подозреваемый ударил знакомого несколько раз ножом, в результате чего мужчина погиб. Приметы подозреваемого были переданы экипажам вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчину задержали на улице Зенцовской и передали сотрудникам территориального отдела полиции.
Возбуждено уголовное дело.