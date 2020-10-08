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Общество

Пригородный поезд Псков - Великие Луки будет останавливаться в Чихачево с 10 октября

С целью улучшения обслуживания пассажиров с 10 октября вводится дополнительная остановка пригородного поезда по маршруту Псков — Великие Луки на станции Чихачево Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Согласно действующему расписанию пригородного поезда по вышеуказанному маршруту перевозка пассажиров осуществляется по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление поезда от станции Чихачево – в 20:36, прибытие в Великие Луки – в 22:45. В обратном направлении отправление от станции Чихачево – в 9:19, прибытие в Псков – в 11:52.

Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

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