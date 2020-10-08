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Общество

Ведущие специалисты СЗФО собрались на стажировке Минпромторга в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Ведущие специалисты в сфере промышленной политики собрались в Пскове на выездной федеральной стажировке Минпромторга в Северо-Западном федеральном округе по программе «Федеральная практика». Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Во время круглых столов и рабочих совещаний эксперты из структурных подразделений профильного министерства представят ключевые направления государственной промышленной политики, меры федеральной поддержки промышленности и особенности применения государственных программ, находящихся в ведении Минпромторга РФ.

От Псковской области в стажировке принимают участие специалисты региональных комитетов и руководство крупных промышленных предприятий области. Также на мероприятие прибыли министры экономического развития Новгородской, Вологодской, Мурманской областей и других областей СЗФО и представители отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко познакомил всех собравшихся с историей развития и опытом федеральной стажировки. По его словам, мероприятие в формате работы министерства с региональными специалистами на федеральном уровне проводится с 2014 года, с 2017 года – в выездном формате. «Благодаря этой практике получателей федеральных мер поддержки стало больше», – отметил Виталий Хоценко.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева обозначила преимущества проведения стажировки Минпромторга в Пскове и перечислила меры поддержки, которые оказываются Псковской области со стороны ведомства. В рамках планерного заседания к участникам мероприятия с приветственным словом обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Выездная стажировка министерства промышленности и торговли РФ по программе «Федеральная практика» пройдет в Пскове в течение двух дней. Представители промышленности и бизнеса области и других регионов СЗФО познакомятся со всеми имеющимися инструментами взаимодействия с профильным министерством и возможностями и механизмами получения федеральной поддержки.

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