Михаил Ведерников назвал самое любимое место в Пскове

16:44, 08 октября 2020, ПАИ

Псковский кремль – самое любимое место губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом глава региона рассказал во время интервью в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир».

«Стены Кремля вытягивают любой негатив», - признался Михаил Ведерников.

Он рассказал, что после работы, несмотря на позднее время и усталость, часто выходит на прогулку вокруг Кремля. Когда есть возможность, глава региона отправляется на пробежку в самом живописном месте города.

Самым необычным местом региона губернатор назвал Псково-Печерский монастырь.

«Это особое место - Богом зданные пещеры. Там особое состояние души. Но бывать там получается не так часто, как хочется», - отметил Михаил Ведерников.