Михаил Ведерников назвал самое любимое место в Пскове
Псковский кремль – самое любимое место губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом глава региона рассказал во время интервью в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир».
«Стены Кремля вытягивают любой негатив», - признался Михаил Ведерников.
Он рассказал, что после работы, несмотря на позднее время и усталость, часто выходит на прогулку вокруг Кремля. Когда есть возможность, глава региона отправляется на пробежку в самом живописном месте города.
Самым необычным местом региона губернатор назвал Псково-Печерский монастырь.
«Это особое место - Богом зданные пещеры. Там особое состояние души. Но бывать там получается не так часто, как хочется», - отметил Михаил Ведерников.