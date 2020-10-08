Кремль обеспокоен статистикой по COVID-19

17:26, 08 октября 2020, ПАИ

Кремль считает статистику по COVID-19 поводом для серьезной обеспокоенности, заявил журналистам преcс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное - является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, каждый должен сделать выводы из сложившейся ситуации, решить, носить маску и соблюдать или нет санитарные и гигиенические режимы. Песков добавил, что из-за безответственности людей цифры будут только расти и руководителям регионов придется думать о том, как выправлять динамику.

«На основе уроков, которые были вынесены из ситуации марта, апреля, мая, была осуществлена мобилизация системы здравоохранения и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии, что сейчас позволяет более уверенно действовать на фоне растущей угрозы», - подчеркнул пресс-секретарь.

По данным на 8 октября, в России за сутки коронавирусом заболели 11 493 человека. Общее количество заболевших достигло 1 260 112. За последние сутки скончался 191 зараженный коронавирусом человек, за весь период умерло 22 056. Всего после коронавируса выздоровело 1 002 329 человек.

В Псковской области коронавирусом за сутки заразились еще 37 человек. Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 855. За прошедший день вылечились 28 пациентов. В общей сложности выздоровело 4 169 человек. 66 человек скончались от COVID-19.