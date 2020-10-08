Ещё три класса перевели на дистанционное обучение в Пскове

22:11, 08 октября 2020, ПАИ

8 октября в Пскове на дистанционное обучение перевели ещё три класса в связи с подтвержденными случаями заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника управления образования администрации Пскова Анну Кузыченко.

На карантин ушли по одному классу в школах №1, №2 и в гуманитарном лицее. В каждом классе заболело по одному ученику. У всех троих были больны родители. «Дети, чьи родители имеют подтвержденный диагноз коронавирус, сдали тест, и он подтвердился», – отметила Анна Кузыченко.

Всех, кто контактировал с инфицированными, перевели на самоизоляцию. В ближайшее время у них возьмут тест на коронавирус.

На сегодняшний день в Пскове на дистанционном обучении находятся девять классов в семи школах. Диагноз подтвердился у девяти школьников.