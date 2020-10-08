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Общество

Полиция проводит проверку по информации об извращенце в Псковском колледже искусств

Информацию об извращенце в Псковском колледже искусств проверит полиция. Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Ранее появилась информация, что в туалет Псковского колледжа искусств проник мужчина, который демонстративно выполнял сам с собой действия сексуального характера.

«В полицию Пскова сообщений о таком инциденте не поступало, - отметил Алексей Баранов. - По факту публикации в СМИ будет проведена проверка, сотрудники полиции направлены в колледж для выяснения обстоятельств».

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