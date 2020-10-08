Мама найденного в лесу сына в деревне Кахново благодарит всех за помощь в поисках

19:08, 08 октября 2020, ПАИ

8 октября мама найденного Евгения Арбузова отблагодарила всех людей, которые искали ее сына. Об этом сообщает газета «Островские вести» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мать Евгения Арбузов сообщила, что Евгений ушёл в лес за грибами 7 октября в 7 утра. В 12 часов она тоже пошла, рассчитывала встретиться с сыном, но не нашла его. Ждала до 16 часов, затем позвонила в МЧС, полицию, волонтёрам. Искали сына всю ночь, к поискам присоединились из военной части Веретье, где он раньше служил»,-говорит о случившемся депутат сельского поселения «Бережанская волость», начальник отделения «Оборона страны» Игнатьев Николай Иванович, житель этой деревни.

Парень, по словам Николая Ивановича хороший, женат, есть ребенок.

Как оказалось, нашли Евгения уже ближе к обеду его друзья, которые ходили вместе в школу - Яковлев Аркадий и Лакшин Иван. Евгений попал в болото на окраине леса в стороне Пыталова. В шоковом состоянии и весь мокрый пытался всю ночь найти обратный путь домой.