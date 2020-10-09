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Общество

Всемирный день почты отмечается 9 октября

Всемирный день почты проводится ежегодно 9 октября по решению 14-го конгресса Всемирного почтового союза в день создания союза в 1874 году, сообщает calend.ru.

9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

По данным ВПС, международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты.

Россия, отмечающая День российской почты во второе воскресенье июля, — один из старейших членов этой влиятельной международной организации. Сеть федеральной почтовой связи включает в себя 42 тысячи объектов, среди них более 40 тысяч отделений почтовой связи, 1860 узлов почтовой связи, около 100 почтамтов, и охватывает своими услугами 99% территории страны.

Интересно, что первые в мире почтовые марки в России появились в 1857 году.

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