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Общество

В Пскове из-за ремонтных работ изменится дорожное движение

Фото Дарьи Хватковой.

В Пскове из-за ремонтных работ изменится дорожное движение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского в период с 6:00 10 октября до 24:00 11 октября 2020 года временно закрываются для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост, участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Милицейской, участок улицы Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, улица Волкова.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

В ведомстве отметили, что просят учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ. При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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