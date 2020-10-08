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Общество

В Пскове состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову

  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов
  • «Народное» открытие памятника Савве Ямщикову
    Фото: Андрей Степанов

«Народное» открытие памятника Савве Ямщикову, - реставратору, историку искусства, - состоялось в Пскове 8 октября, в день его рождения, сообщает «Псковская Правда».

Народное открытие памятника состоялось в 12 часов. На церемонии было около сотни гостей из Петербурга и Москвы, а также Пскова. Почти трехметровый бронзовый монумент установили у Покровской башни на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова.

Памятник представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из известняка и повторяющих в плане фрагмент Покровской башни. Скульпторы - Михаил Плохоцкий, Антон Плохоцкий, архитектор - Саша Асафов.

Ранее сообщалось, что Фонд изучения наследия П. А. Столыпина и Фонд имени Серафима Вырицкого провели благотворительный аукцион коллекции живописи для сбора средств на создание памятника, организовали творческий конкурс и выбрали место установки скульптуры в Пскове - городе, где Савва Ямщиков трудился большую часть жизни.

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