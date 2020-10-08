0
22:53
17-летняя великолучанка украла у подруги золотую цепочку с кулоном
22:44
«На позитивной волне»: Андрей Калинин - о будущем радио, тайнах эфира и звездных гостях​
22:27
В Пскове из-за ремонтных работ изменится дорожное движение
21:55
Как и кто на «7 Небе» слушателей веселил: Катя Ильинская раскрывает секреты прямого эфира
21:32
В Пскове установили памятный вечевой колокол
21:08
Стали известны результаты анализов госпитализированных великолукских школьников
20:35
Впервые за 20 лет псковские конники участвовали в соревнованиях
Еще новости
Общество

Псковские хоккейные команды наградили за предыдущий сезон

Фото: Федерация хоккея Псковской области .

В рамках X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходил в Пскове, наградили лучшие команды IX сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Первое место в отборочном этапе Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Псковской области дивизиона «Любитель 40+»,  уже в четвёртый раз, заняла команда «Аванта-Псков».

Фото: Федерация хоккея Псковской области.

Почетное третье призовое место по итогам сезона заняла команда «Звезда». Эта ледовая дружина образована в 2012 году и состоит из представителей силовых структур Псковской области. Основой коллектива являются любители хоккея из Госавтоинспекции, а также сотрудники и ветераны УМВД России по Псковской области. Ежегодно «Звезда» участвует в областном турнире по хоккею и Всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги.

Федерация хоккея Псковской области отметила, что положение Чемпионата Псковской области по хоккею 2020-2021 гг. будет подписано после выхода Распоряжения администрации региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

17-летняя великолучанка украла у подруги золотую цепочку с кулоном
08 октября 2020
17-летняя великолучанка украла у подруги золотую цепочку с кулоном
В Пскове из-за ремонтных работ изменится дорожное движение
08 октября 2020
В Пскове из-за ремонтных работ изменится дорожное движение
В Пскове установили памятный вечевой колокол
08 октября 2020
В Пскове установили памятный вечевой колокол
Стали известны результаты анализов госпитализированных великолукских школьников
08 октября 2020
Стали известны результаты анализов госпитализированных великолукских школьников
Впервые за 20 лет псковские конники участвовали в соревнованиях
08 октября 2020
Впервые за 20 лет псковские конники участвовали в соревнованиях
В Пскове состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову
08 октября 2020
В Пскове состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову
Детям до 14 лет проезд в «Аэроэкспресс» обойдется в 1 рубль
08 октября 2020
Детям до 14 лет проезд в «Аэроэкспресс» обойдется в 1 рубль
Михаил Ведерников: Соцсети – хороший канал, который дает объективную обратную связь
08 октября 2020
Михаил Ведерников: Соцсети – хороший канал, который дает объективную обратную связь

Идет загрузка...