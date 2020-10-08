Псковские хоккейные команды наградили за предыдущий сезон

23:01, 08 октября 2020, ПАИ

В рамках X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходил в Пскове, наградили лучшие команды IX сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Первое место в отборочном этапе Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Псковской области дивизиона «Любитель 40+», уже в четвёртый раз, заняла команда «Аванта-Псков».

Почетное третье призовое место по итогам сезона заняла команда «Звезда». Эта ледовая дружина образована в 2012 году и состоит из представителей силовых структур Псковской области. Основой коллектива являются любители хоккея из Госавтоинспекции, а также сотрудники и ветераны УМВД России по Псковской области. Ежегодно «Звезда» участвует в областном турнире по хоккею и Всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги.

Федерация хоккея Псковской области отметила, что положение Чемпионата Псковской области по хоккею 2020-2021 гг. будет подписано после выхода Распоряжения администрации региона.