В Порховском районе начал реализовываться грантовый проект

23:16, 08 октября 2020, ПАИ

В Порховском районе начал реализовываться грантовый проект «Поклонный крест», организованный Псковской епархии и ОМД «Лига молодежи Псковской области», направленный на проведение мероприятий по духовно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, сообщает газета «Порховский вестник».

8 октября состоялся первый выезд сотрудников администрации района и учащихся порховской школы №1 в бывшую деревню Ровняк, в которой в марте 1943-го располагалась и приняла бой третья Ленинградская партизанская бригада А.В.Германа.

Памятник троим бойцам на горе был окошен и вычищен усилиями ребят и взрослых. Учащиеся возложили на могилу живые цветы и почтили память погибших минутой молчания.

В Порховском районе планируется ещё пять подобных выездов к памятникам войны.

