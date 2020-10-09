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Общество

Алина Виардо из Пскова споет в шоу «Голос» на Первом канале

Алина Виардо. Фото с личной страницы

Алина Виардо из Пскова споет в шоу «Голос» на Первом канале. Об этом она сообщила на своей страничке в соцсетях.

«Я очень счастлива, что наконец-то могу поделиться по-настоящему важным для меня событием - участием в шоу «Голос» на Первом. Хоть и было безумно волнительно, но это стало очень ценным этапом в моей жизни», - написала девушка.

По словам исполнительницы, для нее шоу «Голос» началось задолго до сегодняшнего дня. Кастинг Алина прошла еще год назад. «Мне очень хочется рассказать вам о том, как проходил этот длительный период подготовок, ожиданий... Рассказать о том, как менялся репертуар, который я должна была исполнять, о том, какое было ко мне отношение на проекте, и многое другое», - написала Виардо.

«Для меня важно, чтоб вы посмотрели сам эфир в пятницу (9 октября) в 21:30 на Первом канале. И включили всю свою активность независимо от того, понравится вам мое выступление или нет! Чтобы вы искренне и честно оставили свои комментарии на моих страничках и официальных страничках проекта «Голос». Мне очень важно мнение каждого из вас», - подчеркнула участница шоу.

Она также поделилась своим видеодневником с поездок на «Голос».

Алина окончила лицей «Развитие» в Пскове, училась в музыкальной школе им. М. П. Мусоргского №2, затем - в Университете культуры и искусств на кафедре режиссуры и актерского мастерства в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад Алина уже принимала участие в певческом конкурсе «Новая звезда» на телеканале «Звезда».

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