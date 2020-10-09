Анастасия Повторейко: Мы начали привыкать жить с коронавирусом и терять бдительность

09:03, 09 октября 2020, ПАИ

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Врач-пульмонолог Анастасия Повторейко, возглавившая новую инфекционную больницу в Пскове, написала пост в Instagram лечебного учреждения. В нем медик отметила, что в последнее время наблюдается нехорошая тенденция: «Мы начали привыкать жить с коронавирусом, мы начали терять бдительность и сознательность».

Далее приводим текст Анастасии Повторейко полностью:

«Конечно, нельзя постоянно бояться, рано или поздно чувство страха притупляется, и тут мы совершаем ошибку! Так как коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем и имеет высокую контагиозность, заражение неизбежно! А дальше все зависит от сочетание факторов: напряженность иммунитета, концентрация вирусных частиц, фоновых заболеваний и т. д. Каков прогноз для каждого пациента, никто сразу сказать не может! Кто-то болеет бессимптомно, кто-то крайне тяжело! Причем есть необъяснимые случаи крайне тяжелых клинических ситуаций, которые не зависят ни от возраста, ни от сопутствующих заболеваний.

Конечно, загадок много, ответов мало. Через несколько лет, возможно, мы иначе будем смотреть на эту проблему! Но! Важно главное, как сейчас мы будем жить. Ведь, к сожалению, порой последствия заболевания намного серьезнее самой болезни. Есть ситуации, когда вроде бы и острый процесс прошел достаточно легко, но последствия в виде формирования пневмофиброза настолько значимы, что пациент становится инвалидом по легочной патологии, уже хронической. Много ли таких пациентов? К сожалению, немало! И домашняя оксигенотерапия с помощью кислородного концентрата стала частым явлениям! Это очень серьезно! Что нас ждет дальше, только время все расставит на места. Хочется сказать одно! Берегите себя, пожалуйста!!! Ради самих себя и ради близких!

В Европе вновь вели масочный режим, в том числе на улице! Штрафы безумные! 400-1000€! Европейцы ценят свою жизнь, а мы?»