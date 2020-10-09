Более 52 тонн клюквы перевезли в Европу из Псковской области в октябре

09:22, 09 октября 2020, ПАИ

В начале октября управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформило фитосанитарные сертификаты на экспорт четырех партий клюквы общим весом 52,84 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ягоды, произведенные в Псковской области, отправились с территории региона в Литву – 11 тонн и Латвию – 41,84 тонны.

«Государственный инспектор оформил необходимые документы в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями стран-импортеров», - уточнили в ведомстве.