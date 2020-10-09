Движение автобусов изменится в Пскове 10 и 11 октября

10:12, 09 октября 2020, ПАИ

В связи с проведением дорожных работ 10 и 11 октября и ограничением движения транспорта по Советскому (Троицкому) мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Милицейской меняется схема движения общественного транспорта, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобусы маршрута № 1 будут следовать от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 отправятся от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, на архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 25 будут курсировать с улицы Ипподромной по улицам Леона Поземского, Чудской, мосту Александра Невского, улице Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 30 будут следовать по улице Труда на улицу Леона Поземского, по улице Чудской на мост Александра Невского, по улице Юбилейной, Рижскому проспекту, улице Рокоссовского (конечная). От Рокоссовского по улице Коммунальной с поворотом на мост Александра Невского и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 118, 114, 121, 124, 124а, 138 будут курсировать через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой «Улица Коммунальная»).

Автобусы маршрута № 136, 137 от Текстильной отправятся с улицы Звездной, по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «12 школа» отменяется).

Автобусы маршрутов № 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от улицы Текстильной будут следовать через улицу Звездную по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются).

Автобусы маршрутов № 113, 127, 142, 166 с остановки «Улица Рокоссовского» отправятся через мост Александра Невского (с обязательной остановкой «Улица Коммунальная»), далее по улице Ижорского Батальона с выездом на остановку «Северная» и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов № 109, 213, 214 от автовокзала будут следовать по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7:30 и 9:45 будут курсировать с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «12 школа» отменяется).

Автобусы маршрута № 22 курсировать не будут.