Онколог рассказал, как вейпы воздействуют на организм

14:29, 23 ноября 2026, ПАИ

Вместе с парами от вейпа в лёгкие попадает небольшое количество тяжёлых металлов. Об этом рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Тульского областного онкоцентра Алексей Пушкаренко, сообщает телеканал «Первый Тульский».

По его словам, это связано с реакциями, которые происходят в нагревательном элементе устройства: он также разрушается, а тяжёлые металлы влияют на общий объём канцерогенов, повышающих риск развития онкологических заболеваний различного профиля.

Кроме того, курение вейпов повреждает эпителий бронхов, что впоследствии вызывает воспалительные заболевания, а в будущем – и злокачественные новообразования. Как пояснил специалист, при испарении глицерина формируется взвесь с частичками разной плотности. Более крупные из них оседают на ресничках эпителия бронхов, из-за чего нарушается нормальный пассаж слизи и реснички не могут выполнять свою функцию.

Алексей Пушкаренко отметил, что восстановление повреждённого участка и всасывание глицерина требуют времени. За этот период аномальная работа слизистой истощает и повреждает её, что в дальнейшем ведёт к хроническому воспалению.