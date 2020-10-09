Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Пскове

09:39, 09 октября 2020, ПАИ

В Пскове задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

8 октября в охраняемом объекте на улице Ижорского Батальона сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали 47-летнего мужчину, похитившего из торгового зала сливочное масло.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.