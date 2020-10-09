Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днем ангела

10:03, 09 октября 2020, ПАИ

С днем ангела митрополита Тихона поздравил Михаил Ведерников. Об этом губернатор написал в своём Instagram-аккаунте.

«Сегодня у митрополита Порховского и Псковского Тихона День ангела, - написал Михаил Ведерников. - Поздравляю нашего дорогого Владыку и желаю ему крепкого здоровья, терпения и помощи Божией в добрых делах».

Также глава региона отметил, что своей службой Тихон многое делает для сохранения памятников, для развития культуры и укрепления православной веры.