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Общество

Врачи: повторное ношение одноразовых перчаток опасно для здоровья

Использовать повторно одноразовые медицинские перчатки опасно для здоровья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на специалистов.

«Одноразовые резиновые перчатки не следует использовать повторно, поскольку при этом трудно избежать распространения загрязнения и занесения вирусов на участки кожи. Стирка одноразовых перчаток деформирует их защитный слой», — отметила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

Врач предложила дома нанести на перчатки муку или крахмал и попробовать их осторожно снять и вывернуть обратно. С помощью этого метода можно увидеть, что часть этих продуктов останется на вывернутой стороне, как остаются и микробы.

«Одноразовые медицинские перчатки необходимо не только правильно носить, но и утилизировать. Вспомните, как ведут себя в этой ситуации медики. Они никогда не подвергнут опасности других», — уточнила врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева, добавив, что в условиях пандемии экономить на средствах индивидуальной защиты не стоит.

В настоящий момент в России цена на перчатки и антисептики выросла, в то время как на медицинские перчатки - снизилась.

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