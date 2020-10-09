Оставайтесь с Wifire «Надолго»

10:44, 09 октября 2020, ПАИ

Чем больше времени клиенты пользуются домашним интернетом и цифровым телевидением Wifire, тем меньше платят.

Интернет-провайдер Wifire запустил акцию «Надолго». Клиенты получают скидку на абонентскую плату, если в долгосрочной перспективе выбирают услуги Wifire.

Тарифы «Надолго» включают домашний интернет и цифровое телевидение. После 3 месяцев с момента подключения тарифа скидка на абонентскую плату составит 5%, после года – 20%, и так с течением времени стоимость снизится до 50%.

Услуги становятся дешевле, но при этом оператор сохраняет все параметры исходного тарифа. Пользователям доступны интернет на скорости 100 Мбит/с и цифровое телевидение с пакетами каналов 120+ или 185+ на выбор.

В аренду предлагаются фирменный двухдиапазонный роутер, поддерживающий все современные стандарты Wi-Fi, и телевизионная приставка.

Клиенты могут дополнительно подключить антивирус для защиты устройств, опцию «Бесперебойный интернет», позволяющую всегда оставаться в сети, и услугу «Статичный IP‑адрес» для комфортной игры онлайн.

Выбрать оптимальный тариф и воспользоваться выгодной программой лояльности.