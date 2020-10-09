0
11:24
ВИДЕО: Драгоценные камни, яйца и вино - псковские художники раскрыли древние рецепты красок для икон
10:40
До 67 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
10:03
Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днем ангела
09:03
Анастасия Повторейко: Мы начали привыкать жить с коронавирусом и терять бдительность
08:35
Алина Виардо из Пскова споет в шоу «Голос» на Первом канале
08:18
До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области
07:27
Патриарха - уроженца Псковской губернии чтят православные верующие
Еще новости
Общество

Оставайтесь с Wifire «Надолго»

Чем больше времени клиенты пользуются домашним интернетом и цифровым телевидением Wifire, тем меньше платят.

Интернет-провайдер Wifire запустил акцию «Надолго». Клиенты получают скидку на абонентскую плату, если в долгосрочной перспективе выбирают услуги Wifire.

Тарифы «Надолго» включают домашний интернет и цифровое телевидение. После 3 месяцев с момента подключения тарифа скидка на абонентскую плату составит 5%, после года – 20%, и так с течением времени стоимость снизится до 50%.

Услуги становятся дешевле, но при этом оператор сохраняет все параметры исходного тарифа. Пользователям доступны интернет на скорости 100 Мбит/с и цифровое телевидение с пакетами каналов 120+ или 185+ на выбор.

В аренду предлагаются фирменный двухдиапазонный роутер, поддерживающий все современные стандарты Wi-Fi, и телевизионная приставка.

Клиенты могут дополнительно подключить антивирус для защиты устройств, опцию «Бесперебойный интернет», позволяющую всегда оставаться в сети, и услугу «Статичный IP‑адрес» для комфортной игры онлайн.

Выбрать оптимальный тариф и воспользоваться выгодной программой лояльности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Драгоценные камни, яйца и вино - псковские художники раскрыли древние рецепты красок для икон
09 октября 2020
ВИДЕО: Драгоценные камни, яйца и вино - псковские художники раскрыли древние рецепты красок для икон
До 67 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
09 октября 2020
До 67 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днем ангела
09 октября 2020
Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днем ангела
Анастасия Повторейко: Мы начали привыкать жить с коронавирусом и терять бдительность
09 октября 2020
Анастасия Повторейко: Мы начали привыкать жить с коронавирусом и терять бдительность 1
Алина Виардо из Пскова споет в шоу «Голос» на Первом канале
09 октября 2020
Алина Виардо из Пскова споет в шоу «Голос» на Первом канале
До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области
09 октября 2020
До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области
Патриарха - уроженца Псковской губернии чтят православные верующие
09 октября 2020
Патриарха - уроженца Псковской губернии чтят православные верующие
Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня стажировки Минпромторга в Пскове
09 октября 2020
Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня стажировки Минпромторга в Пскове

Идет загрузка...