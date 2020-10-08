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Культура

По мотивам фестиваля «Музыка на воде» в Пскове откроется фотовыставка

В Пскове откроется выставка по мотивам фестиваля «Музыка на воде». Об этом заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live.

По словам Барышниковой, на музыкальном фестивале работало огромное количество фотографов. За счет красивой локации, света и фонтана, как считает Барышникова, получились красивые фотографии, которые «должны быть показаны миру в организованном формате».  

«Поэтому в скором времени у нас откроется выставка. Пока что не буду говорить где. Когда откроем, тогда и анонсируем. Но мы ее уже делаем», - подчеркнула Барышникова.

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