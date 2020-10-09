Прием заявок на псковский конкурс «Чернильница» продлится до 18 октября

11:07, 09 октября 2020, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в ежегодном городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Конкурс проходит в несколько этапов: с 1 по 18 октября идет прием заявок, потом для участников, прошедших предварительный отбор, состоится мастер-класс и в начале ноября – церемония объявления и награждения победителей. Творческие работы участников будут опубликованы в традиционном одноименном сборнике, а конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги.

Псковский конкурс проводится по трем основным номинациям: авторские стихотворения, чтецы и писатели. Тема этого года – «Литературная лихорадка».

Номинации авторских стихотворений: «Сознание своей болезни и готовность лечиться есть уже начало исцеления» — стихотворения, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика; «Кто жизни жаждет — будет жить!» — стихотворения на тему «Экспериментальная поэзия»; «Болезнь любви неизлечима!» — стихотворения на тему «Любовная лирика»; «Город, который забыл, как дышать» — стихотворения на тему «Городская лирика».

В остальных номинациях тематика произведений может быть любой.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений и работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной встрече мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке Псковского регионального отделения Союза писателей России. Подробнее с правилами и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте городского молодежного центра.