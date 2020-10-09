Николай Романов: Деньги на уничтожение борщевика есть, действий нет

11:52, 09 октября 2020, ПАИ

Государство выделяет средства на уничтожение борщевика, однако главы районов не занимаются этим. Об этом заявил руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов в интервью «Вести-Псков», сообщает ГТРК «Псков».

«Дали средства, но почему главы районов этим не занимаются? Все дано! Абсурд! Деньги есть – не хотим делать! Я не понимаю этого», – сказал Николай Романов.

Также руководитель профильного комитета считает, обработка химикатами борщевика – не самый эффективный способ борьбы с ним. Он уверен, что лучший способ избавиться от борщевика – мошка, которую сейчас специально выводят российские академики.