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Культура

Елизавета Барышникова: Концерты Псковского губернаторского оркестра должны стать точкой притяжения слушателей со всей России

Концерты Псковского губернаторского оркестра должны стать точкой притяжения слушателей со всей России, в этом уверена директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Об этом она заявила в эфире проекта ПАИ-live.

По словам Елизаветы Барышниковой, планируется создать некое мероприятие, которое и станет такой же точкой притяжения не только для псковичей, но и для жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Прибалтики. Она считает, что летом нужно обязательно проводить в регионе подобные мероприятия, поскольку культурные проекты — это то, что «может стать таким серьезным триггером для активизации именно туристического потока в регионе».

«Это на словах только просто, на самом деле сложно, когда ты просто своих пытаешься собрать, потому что нужно объяснить, рассказать, чтобы люди поняли, что это такое и нужно ли это им, и только после этого они приходят. И как показала «Музыка на воде», мы все сделали правильно. Хотя мы не делали огромного количества рекламы, но какими-то тезисами, небольшими интервью, постами мы показали людям, что это будет здорово. И так получилось, что очень-очень много псковичей, даже те, которые не получили пригласительные, все равно пришли на этот проект, по всем берегам», - заключила Елизавета Барышникова.

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