0
15:21
Новый заместитель назначена в комитете по здравоохранению Псковской области
15:03
Вопросы сегодня на площадях не решаются — ПАИ-live с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым
14:38
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
13:49
Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина
13:21
Молекулы для спасения
13:20
Скульптура лучника появилась в городском парке Великих Лук
13:19
Краски для икон псковские иконописцы готовят на трехсоткилограммовом каменном столе
Еще новости
Общество

Пропавшую без вести пенсионерку разыскивают в Великих Луках

Пропавшую без вести 69-летнюю Галину Королеву разыскивают великолукские полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина ушла из дома в Великих Луках 23 августа. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Галине Королевой на вид 70-75 лет, ростом 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Она была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8 906-223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Новый заместитель назначена в комитете по здравоохранению Псковской области
09 октября 2020
Новый заместитель назначена в комитете по здравоохранению Псковской области
Вопросы сегодня на площадях не решаются — ПАИ-live с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым
09 октября 2020
Вопросы сегодня на площадях не решаются — ПАИ-live с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
09 октября 2020
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина
09 октября 2020
Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина
Скульптура лучника появилась в городском парке Великих Лук
09 октября 2020
Скульптура лучника появилась в городском парке Великих Лук
Краски для икон псковские иконописцы готовят на трехсоткилограммовом каменном столе
09 октября 2020
Краски для икон псковские иконописцы готовят на трехсоткилограммовом каменном столе
Губернатор прокомментировал ситуацию с очистными сооружениями в Гдовском районе
09 октября 2020
Губернатор прокомментировал ситуацию с очистными сооружениями в Гдовском районе
Дом горит в деревне Литово Новоржевского района
09 октября 2020
Дом горит в деревне Литово Новоржевского района

Идет загрузка...