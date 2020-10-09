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Общество

Из-за жалоб псковичей ивы с улицы Балтийской пересадили к школе №24

Из-за жалоб псковичей несколько шаровидных ив от дома №16а с улицы Балтийской в Пскове пересадили к школе №24 на улице Печорской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении городского хозяйства.

Местные жители неоднократно обращались с жалобами на то, что деревья закрывают обзор при выезде с дворовой территории на главную дорогу.  В УГХ подтвердили, что ивы были высажены с нарушением норм безопасности дорожного движения вплотную к поребрику.

«При содействии специалистов и спецтехники псковского «Зеленхоза» осенью мы пересадили эти деревья ближе к школе №24, где теперь за ними ухаживают работники управляющей компании, обслуживающей эту территорию», - сообщили в УГХ.

 

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