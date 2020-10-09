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Общество

Преподаватели из Пскова побывают на «живых уроках» в Ленинградской области

Для педагогов из Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области организованы уроки по истории и краеведению на Дороге жизни, маршруте «Государевой дороги» и в Выборге, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Живые уроки» пройдут в рамках федерального туристско-образовательного проекта, который стартует 27 октября. 

Первыми на уроки отправятся преподаватели из Пскова. 27 и 28 октября они познакомятся с Выборгом, побывают в Выборгском замке, усадьбе Бюргера, жемчужине Ленобласти — парке «Монрепо», а также примут участие в круглом столе. 

Петербургские учителя 29 октября побывают на Невском пятачке, в музее «Прорыв блокады Ленинграда», в Шлиссельбурге — у памятника Петру I и сходят в Крепость Орешек. 5 ноября они посетят мемориальный комплекс «Лемболовская твердыня» и несколько музеев. 

3 ноября педагоги из Ленинградской области отправятся по маршруту «Государева дорога».

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