Преподаватели из Пскова побывают на «живых уроках» в Ленинградской области

12:02, 09 октября 2020, ПАИ

Для педагогов из Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области организованы уроки по истории и краеведению на Дороге жизни, маршруте «Государевой дороги» и в Выборге, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Живые уроки» пройдут в рамках федерального туристско-образовательного проекта, который стартует 27 октября.

Первыми на уроки отправятся преподаватели из Пскова. 27 и 28 октября они познакомятся с Выборгом, побывают в Выборгском замке, усадьбе Бюргера, жемчужине Ленобласти — парке «Монрепо», а также примут участие в круглом столе.

Петербургские учителя 29 октября побывают на Невском пятачке, в музее «Прорыв блокады Ленинграда», в Шлиссельбурге — у памятника Петру I и сходят в Крепость Орешек. 5 ноября они посетят мемориальный комплекс «Лемболовская твердыня» и несколько музеев.

3 ноября педагоги из Ленинградской области отправятся по маршруту «Государева дорога».