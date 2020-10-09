Скульптура лучника появилась в городском парке Великих Лук

13:20, 09 октября 2020, ПАИ

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В Великих Луках в городском парке культуры и отдыха появилась новая скульптура. На набережной возле моста установили фигуру лучника. Об этом сообщается на странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

Статую лучника для городского парка сделал великолукский скульптор Владимир Оржеховский. Высота фигуры достигает 2,8 метра, а вес – почти 5 тонн.

Возле скульптуры в ближайшее время будут проведены работы по благоустройству территории.

«Вокруг фигуры будет осуществлена подсыпка из разноцветного щебня, чтобы великолучане и гости города могли подойти к фигуре и сфотографироваться», – отметили представители парка.

Местные жители в комментариях также предложили установить рядом с фигурой забор.