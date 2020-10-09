Директор санатория «Хилово» покинул свой пост

15:08, 09 октября 2020, ПАИ

Игорь Феоктистов покинул пост директора профсоюзного курорта «Хилово» в Порховском районе, сообщил в эфире ПАИ-live 9 октября председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Игорь Геннадьевич решил покинуть должность по собственному желанию, - уточнил Игорь Иванов. - Мы благодарны за его руководство. Он возглавил курорт в не самый простой период ограничительных мер из-за коронавируса. Пока санаторий запускали в работу, ему пришлось неплохо потрудиться. В итоге он понял, что ему ближе медицина, он хочет заниматься медицинской практикой, а не управлением. Мы поддерживаем его решение».

12 октября планируется утвердить нового руководителя «Хилово». «Это будет либо исполняющий обязанности, либо сразу директор. На какой срок – определимся с коллегами. На сегодня одна кандидатура – Татьяна Вячеславовна Бергер, мой заместитель, человек, который хорошо знает экономику, которому я очень доверяю. Она курировала экономический блок, она понимает ситуацию, понимает кредитную нагрузку, ей знаком персонал, коллектив. Думаю, что она справится. Интенсивность ее работы меня устраивает», - отметил Игорь Иванов.

Бывший начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов стал директором курорта лишь 15 июля и должен был оставаться на этой должности как минимум в течение года.