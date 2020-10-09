Офицеры из Псковского соединения ВДВ сдали зачет по вождению бронетранспортёров

13:18, 09 октября 2020, ПАИ

Офицеры из Псковского соединения ВДВ на полигоне «Завеличье» сдали зачет по вождению бронетранспортеров и КамАЗов, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Личный состав соединения выполнил зачетное упражнение вождения на БТР-Д, БТР-МДМ и КамАЗ – 5350. Военнослужащие прошли препятствия, имитирующие минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, а также сдали воинские нормативы по установке аккумуляторных батарей, установке ночных прицелов и другие нормативы. Весь привлекаемый к контрольному занятию личный состав управления соединения выполнил упражнения на оценки «хорошо» и «отлично».

Заместитель начальника отдела боевой подготовки ВДВ отметил высокую организацию занятий и уровень подготовленности личного состава соединения. По его словам, машины нового поколения лучше проходят препятствия, сокращая время преодоления всего маршрута.

Контрольные занятия с подразделениями Псковского гвардейского соединения ВДВ продлятся до 10 октября. В этот день состоится подведение итогов под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.