Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин

17:14, 09 октября 2020, ПАИ



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области









Житель Великих Лук угрожал продавщице вилами и пытался ограбить магазин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 октября в торговый павильон на улице Вокзальной зашел неизвестный молодой человек. В руках у него были вилы. Угрожая ими продавщице, гражданин потребовал денег.

Женщина оказала незнакомцу сопротивление и не позволила завладеть деньгами. В итоге мужчина был вынужден покинуть помещение. При выходе он разбил вилами боковое стекло магазина, после чего скрылся в соседних дворах.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого и доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел внутренних дел. Им оказался 25-летний безработный, ранее судимый великолучанин. Выяснилось, что в момент попытки ограбления магазина мужчина был в невменяемом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время мужчину поместили в следственный изолятор. Расследование продолжается.