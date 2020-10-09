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Общество

«За два дня сбили двух котят»: установить «лежачие полицейские» на улице Карбышева просит псковичка

Фото: Андрей Степанов.

Псковичка Людмила Сурикова просит установить «лежачие полицейские» на улице Карбышева. Об этом местная жительница написала на сайте губернатора Псковской области.

«Я живу на улице Карбышева – поворот на Псковкирпич, у нас на улице стоит знак 40 километров в час, ни одна машина не едет с такой скоростью, все летают», – рассказала Людмила Сурикова, добавив, что каждый день под колеса автомобилей попадают животные. «За два дня сбили двух котят моей сестры», – уточнила она.

Также псковичка отметила, что по этой же дороге в школу идут дети.

«Нет никакой обочины и перегородок, дети идут по проезжей части», – подчеркнула местная жительница и отметила необходимость установки искусственных неровностей от дома № 29 до дома № 39 на улице Карбышева.

«Может быть, тогда удастся добиться того, что машины будут тормозить, и сколько живых существ и людей останутся живы!» – добавила псковичка.

Ответственным за решение этой проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

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