«За два дня сбили двух котят»: установить «лежачие полицейские» на улице Карбышева просит псковичка
Псковичка Людмила Сурикова просит установить «лежачие полицейские» на улице Карбышева. Об этом местная жительница написала на сайте губернатора Псковской области.
«Я живу на улице Карбышева – поворот на Псковкирпич, у нас на улице стоит знак 40 километров в час, ни одна машина не едет с такой скоростью, все летают», – рассказала Людмила Сурикова, добавив, что каждый день под колеса автомобилей попадают животные. «За два дня сбили двух котят моей сестры», – уточнила она.
Также псковичка отметила, что по этой же дороге в школу идут дети.
«Нет никакой обочины и перегородок, дети идут по проезжей части», – подчеркнула местная жительница и отметила необходимость установки искусственных неровностей от дома № 29 до дома № 39 на улице Карбышева.
«Может быть, тогда удастся добиться того, что машины будут тормозить, и сколько живых существ и людей останутся живы!» – добавила псковичка.
Ответственным за решение этой проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.