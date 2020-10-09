Новый заместитель назначена в комитете по здравоохранению Псковской области

15:21, 09 октября 2020, ПАИ

С 1 октября заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области назначена Елена Киселык, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Она работает в комитете с 2019 года. До этого 11 лет проработала в Псковской городской поликлинике на различных должностях, от участкового врача-терапевта до заместителя главврача. В комитете она прошла все ступени от главного специалиста до заместителя председателя комитета.

Елена Киселык будет курировать вопросы развития первичной медикосанитарной помощи, в том числе в рамках национального проекта и модернизации первичного звена. Также в её ведении будет направление скорой медицинской помощи и санавиации, стоматологии и вопросы, связанные с цифровым развитием здравоохранения.