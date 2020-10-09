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Общество

Мусором завалили территорию вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района

  • Свалки вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
    Фото: ro-pskov.ru
  • Свалки вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
    Фото: ro-pskov.ru
  • Свалки вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
    Фото: ro-pskov.ru
  • Свалки вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
    Фото: ro-pskov.ru

В деревне Полоное Порховского района жители устраивают свалки вблизи кладбища. Об этом сообщает газета «Порховский вестник» со ссылкой на ведущего специалиста администрации сельского поселения «Полонская волость» Елену Соколовскую.

По её словам, гражданские кладбища в деревнях волости убираются регулярно силами работников, привлечённых администрацией волости. С весны до осени собирается мусор по обочинам, обкашиваются тропинки, по мере наполнения вызывается ломовоз «Мехуборки» с грейферным захватом для погрузки накопившегося мусора, уточнила она.

Несмотря на имеющуюся организацию вывоза мусора отдельные жители деревни продолжают выбрасывать мешки и венки под склоны, бросают в кусты у дороги бутылки и стаканы.

«Не ценят труд других. Ведь есть же, куда носить! То ли лень людская, то ли снова злосчастный низкий уровень культуры. Неужели нравится жить в вечной грязи?» – недоумевают местные власти.

Глава Полонской волости Анатолий Гаврилов обратился к жителям деревни Полоное с просьбой не засорять обочины, не выставлять мусорные пакеты вдоль шоссе, не делать свалы внутри кладбища, а выносить накопившееся в специально отведённые для этого места, которые обязательно будут убраны.

Помимо людей, которые создают свалки на кладбище, появились и те, кто его разрушают. Неизвестные украли столбы ограждения, на которых крепилась сетка-рабица. Теперь администрации волости предстоят лишние расходы: придется повторно закупать столбы и восстанавливать ограждение места накопления.

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