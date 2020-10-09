Студенты ПсковГУ осваивают теорию игр по онлайн-курсам Высшей школы экономики

15:42, 09 октября 2020, ПАИ

Студенты Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ направления «Прикладная информатика» проходят сетевое обучение в рамках виртуальной академической мобильности с использованием онлайн-курса НИУ ВШЭ «Теория игр». Курс состоит из 11 блоков, каждый из которых посвящен определенной теме, и продлится в течение осеннего семестра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

В каждом блоке представлены видеолекции и тест для текущего контроля, а также дополнительные материалы по теме: лекции, интервью, статьи, сайты, в том числе на английском языке. Каждый блок открывается в понедельник и доступен в течение недели, за это время обучающийся должен успеть познакомиться с материалами и выполнить тест. В конце недели тест закрывается, и вернуться к нему уже невозможно – открывается новый блок. «Такая система, несомненно, организует студентов, стимулирует их к систематическим занятиям на курсе», - отмечает заместитель директора Института, доцент кафедры математики и теории игр Виктория Фахретдинова.

Студенты дают положительную оценку курсу. В числе плюсов они называют удобный график обучения и возможность обращаться к материалам в любое время и в любом удобном месте. Возможность дважды пройти тест и при необходимости улучшить свой результат также дает преимущества при обучении. «В целом студенты успешно справляются с заданиями на уровне 70-90%, - утверждает Виктория Фахретдинова. – Далее им предстоит экзамен с прокторингом. Студенты заинтересованы в сдаче экзамена и получении сертификата об изучении курса».

Еще один курс от НИУ ВШЭ, «Цифровая грамотность», проходят студенты Института образования и социальных наук ПсковГУ, обучающиеся на направлениях «Психология», «Психология служебной деятельности» и «Специальное (дефектологическое) образование».

В целом преподаватели, курирующие виртуальную мобильность студентов ПсковГУ, оценивают онлайн-курсы как эффективные. «Успешность использования онлайн-курса, на мой взгляд, зависит от нескольких факторов. В первую очередь, это качество учебного материала онлайн-курса. Кроме того, преподаватель должен заранее познакомиться с онлайн-курсом, что называется, «быть в теме». Немаловажно, чтобы преподаватель разделял концепцию авторов онлайн-курса, чтобы поддерживать эту линию на своих занятиях, иметь возможность дать комментарии, разъяснить сложные места, - делится Виктория Фахретдинова. – И конечно, студенты в группе должны быть заинтересованы в изучении этого курса и готовы к освоению материала, который предлагается ведущими университетами страны».

По словам специалистов, уклон на направлении «Прикладная информатика» в ПсковГУ делается на игропрактику и математическое моделирование. В учебном плане студентов есть такие предметы, как гейм-дизайн, компьютерная графика, мобильные приложения и дополнительная реальность, теория игр, теория принятия решений и другие геймификационные дисциплины.