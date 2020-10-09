Из глубины микрорайона — депутат Денис Иванов на округе

15:47, 09 октября 2020, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов рассказал руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину о непростой жизни своего округа, требовательных псковичах и планах по возрождению Запсковья. Предлагаем вашему вниманию стенограмму ПАИ-live с Денисом Ивановым.

Запсковье возрождается

- Мы на улице Ипподромной, в стыке с улицей Инженерной, где весь год продолжается большой ремонт. Сейчас мы находимся рядом с домом 1 на Индустриальной, и здесь, Денис, я так понимаю, тоже попутно идет большой ремонт. Что здесь происходит?

- Запсковье переживает бум после своего рождения. В 1980-е годы оно активно развивалось, когда еще живы были заводы наши, локомотивы. Вообще все Запсковье дальнее возникло как раз во времена такого промышленного бума. И дома, которые мы видим здесь, в основном в них живут люди, которые работали на заводах, в свое время гремевших на всю страну. Потом пошли наши 90-е, и их, соответственно… Власть советская ушла, запущение, конечно, определенное у нас есть на округе. Почему мы сейчас с Индустриальной, 1 начали? Как вы видите, у нас сейчас улица Ипподромная во всю реконструируется, уже практически финальные стадии остались. Это федеральные деньги, федеральный проект. Но Индустриальная, 1 – мы не могли остаться в стороне как городские власти. Вот этот двор мы сделали уже за городской счет в рамках программы «Городская среда».

Всему виной водопровод

- Пешеходам весь год на улицах Индустриальной и Инженерной жилось несладко...

- Очень несладко. Самая, конечно, большая проблема сейчас для людей – это, во-первых, остановка, которую вынесли за пределы зоны ремонтных работ. Она находится у нас вот на том месте, за этим торговым центром, недостроенным. Если раньше до остановки путь занимал минут 10 из глубины района, то сейчас это время прибавилось, потому что все еще участок приходится проходить пешком.

Конечно, обращались, просили, чтобы остановку все-таки каким-то образом воткнули сюда, но мы долго спорили и решили оставить так, как есть. Людям не очень удобно, но тем не менее, если сейчас здесь открыть остановку, это просто небезопасно будет для людей. Так как идут ремонтные работы.

- А с той стороны остановка останется?

- Нет, она переедет сюда, я сейчас покажу, это будет кармашек. Она будет более современная, новая. Она переедет на другую сторону. Под нее уже готов карман, единственно, что не заасфальтирован.

- Вы сейчас говорите о «волшебном» круге на перекрестке Инженерная - Индустриальная, который стал уже притчей во языцех. Собирались его открыть чуть ли не месяц назад. Но все не срасталось, и сейчас по-прежнему огорожен заграждениями.

- Я сейчас проехал, мое отношение к кругам: круг – это всегда лучше, чем светофор. Факт.

- Да, но работы затянулись.

- Работы затянулись по объективным причинам. Когда начинался ремонт этой дороги основной, здесь был найден водопровод центральный, который у них не был на картах. Представляете, что это такое? Закапывать мы это не стали, потому что, не дай бог, там что-то прорвет (он был очень старый, на самом деле). Поэтому пришлось делать другой проект, искать финансирование, все заново. Из-за этого порядка 3-6 месяцев работы встали.

- Что местные жители говорят по поводу ремонта?

- Запсковье не избаловано такими инфраструктурными проектами, поэтому жители, конечно, просто возмущаются, доходят иногда до точки кипения. Я приезжаю, чем-то пытаюсь помочь. В целом с пониманием относятся. Они знают прекрасно, что все делается для них прежде всего.

О пользе народного бюджета

- Вот вы видите двор, Индустриальная, 3. Тоже все новое. Не так давно здесь ямы были, невозможно было проехать ни на чем. Вот там есть парк, и если у нас получится в этом году начать финансирование по программе народного бюджета... Знаете, что это такое? Есть такое понятие «софинансирование», когда, скажем так, жители участвуют в распределении бюджетных средств. Народный бюджет уже в Государственной думе прошел третье чтение, и это говорит о том, что у нас появляется возможность: когда-нибудь жители, депутат будут более активно участвовать в распределении денежных средств. На сегодняшний день у нас достаточно маленькая сумма, которую мы можем выделить на округ, чтобы решить те или иные проблемы. 3,5 млн рублей – это очень мало. Хотя даже за 3,5 млн, я покажу, что удалось сделать. Кажется, мало, но точечно: все равно людям где-то скамейки поставить, где-то детские площадки. Все равно приятно, что эта сумма хотя бы есть. А с народным бюджетом эта сумма может еще вырасти. Мое желание, чтобы люди сами более активно принимали участие в обустройстве.

Пенсионеры — на особом счету

- Сколько таких в округе активных людей, которые готовы принимать участие?

- Честно говоря, очень мало. Мало, потому что так исторически сложилось. Здесь в основном пожилые люди живут. И когда приходишь к пожилым людям, рассказываешь им про городскую среду, как это вообще все финансируется, как это все организовано, мягко говоря, иногда люди недоумевают. Очень сложно объяснять пожилым людям. Как быть, когда дом состоит полностью из пенсионеров? Как собрать бумаги? Очень-очень-очень сложно. Но есть и хорошие примеры. Есть, когда находятся нормальные молодые ребята, буквально вчера мы нашли, которые переехали в свой дом (это Алтаева, 20), единственная проблема – большие ямы. Опять же, их отремонтировать можно только на средства жильцов. Понятно, как, какие средства…

За собственный комфорт нужно платить

- Я сейчас чуть-чуть хочу пояснить, чтобы понимали (многие далеки от этого), как это вообще происходит все. Есть жилой дом, частная собственность людей. Соответственно, дворовая территория тоже отмежевана к дому, эта собственность общая. Я сейчас очень сложно, конечно, объясняю так.

- Все понятно. Вы живете в доме, часть территории рядом с домом принадлежит вам.

- Это ваша недвижимость. Я все время говорю, вот представьте, есть дача. Что вы на даче делаете? Все, что вы хотите, за свой счет. По большому счету многоквартирный дом – это тоже недвижимость, которую человек может купить, продать, поменять и так далее. Но нет понимания того, что территория, которая принадлежит дому, это тоже частная собственность. Только единственное, что она долевая и нельзя ее разграничить и выделить из нее. Так на сегодняшний день построен весь мир наш.

- Соответственно, на эту территорию надо нести собственные расходы, если хотите детскую площадку поставить, заасфальтировать.

- Совершенно верно. В идеале это должно быть так. Сами понимаете, очень все сложно. Во-первых, разный достаток у людей. У меня округ, где в основном живут одни пенсионеры, и человеку, который получает в 12 тысяч рублей пенсию, бабушке, очень сложно объяснить что-то. Иногда не то что сложно, а просто не хочется людей расстраивать.

- У бабушки просто нет денег.

- У бабушки просто нет денег, и человека расстраивать тоже не хочется. Она живет в своем мире с воспоминаниями из СССР, и иногда я думаю, что пускай лучше так и будет. Потому что новую реальность сложно объяснить. Молодежь, она в этом плане уже лучше понимает, как все происходит, но тем не менее тоже многие говорят: «Мы платим налоги, ребят, и на этом как бы все». Мы говорим, что, если бы эти квартиры принадлежали государству, тогда бы у вас была возможность моральная требовать от государства все, что хотите. Но если у вас это частная собственность, ну, ребят, ну хотя бы что-то вы должны сами делать. И вот в этом пока большая проблема. Это прямо дичь какая-то, когда говоришь человеку: «Потратьте деньги на свой двор». Пока беда.

Ну, об этом нужно людям напоминать, что это ваша недвижимость, это не чья-то недвижимость, и вы должны за ней следить так же, как вы следите за своей дачей.

Потихоньку, помаленьку это понимание придет, я уверен в этом. В округе моем мало таких примеров, не то что мало, их вообще практически нет. Но в центре уже есть дома, которые перекрыты, люди активно следят за своей территорией. Они сами все восстанавливают, сами все ремонтируют. Что касается городской среды, да, государство, слава богу, не оставило людей наших в беде, а есть программа, «Городская среда» называется. В нее может вступить каждый дом, любой, и рассчитывать на деньги государственные. Понятно, есть большая уже очередь. На сегодняшний день только дома, которые в 2017-2018 годах попали в эту программу, ремонтируются. Но тем не менее возможность такая за бесплатно есть.

Временные трудности

- Мы дошли до кольца. Никакой асфальтовой дорожки нет. Денис говорит о том, что здесь живет много пенсионеров. И представьте себе, как им сейчас (пока еще сухо, нет дождей) добираться до вот этого колченогого знака, переходить дорогу.

- Давайте не будем на этом останавливаться, потому что еще ремонтные работы идут. Знаете, это как снимать ремонт. Я предлагаю не зацикливаться на этом. Сейчас сначала перейти безопасно на ту сторону.

- С той стороны, кстати, знака пешеходного перехода нет.

- Да, с той стороны знака нет, и водители, они нас не особо пропускать хотят. Сейчас я вам покажу проблему - наша поликлиника и очень много людей. Поскольку у нас пожилых людей много, они как раз очень часто, регулярно посещают поликлинику.

Бабушка абсолютно правильно ругалась, потому что, смотрите, какая ситуация и проблема, которую я сейчас покажу и которую я обязательно должен решить в следующем году. Как попасть в поликлинику? Вот эту дорожку мы, слава богу, в том году восстановили. Сейчас мы по ней пойдем, она была разбомбленная вся полностью. Мы ее привели в порядок, она новая. По этой дорожке и попытаемся сейчас пройти через круг. Как это будет на практике, очень сложно тоже сказать, потому что людям пожилым очень тяжело. Наши же автомобилисты нетерпеливые все.

- А движение здесь интенсивное.

- Интенсивное - не то слово! И самое главное, что люди спешат все время куда-то, поэтому пропускать пожилых людей тяжело.

- Каким образом ты предлагаешь решить эту проблему?

- Проблемы нет, это не «лежачие полицейские». На самом деле, у нас есть еще вторая сторона. Вот если сейчас мы, допустим, выйдем из поликлиники, спокойно идем по той стороне. Но проблема в том, что мы доходим до 13-го дома, а возле 13-го дома дорожки пешеходной нет. Вы помните тот пешеходный переход? Видите вдалеке? Либо людям переходить через него сюда и дальше продолжать движение, только так.

- Не самый удобный вариант, прямо скажем, пожилому человеку делать крюк.

- Надеюсь, еще до конца срока удастся сделать дорожку вдоль 13-го дома, и тогда люди спокойно могут пройти по дорожке до 25-го дома и там уже через светофор перейти.

- Я вот прям вангую, что этим светофором, если он тут появится, будут пользоваться очень немногие. Идут прямо наперекор машинам, без всяких светофоров, переходов будут идти люди.

- Он, на самом деле, этот светофор здесь и не нужен. Вот видите, 13 дом, зеленая часть. Вот люди идут просто по траве, но... У нас в планах даже в этом году было сделать дорожку, я уже в бюджет заложил, но проблема в том, что в этом году у города нет своих денег. И наш главный акционер – это администрация Псковской области, она, грубо говоря, выделила нам деньги на дворовые проезды. Поэтому пока вот эти дорожки пришлось отодвинуть временно. Но я ее обязательно сделаю.

- Обращаю внимание, знак пешеходного перехода в никуда. Странная остановка.

- Ну, она временная сейчас. Здесь практически сейчас все временное, и, честно говоря, не особо я понимаю, как задумываются о том, как люди здесь выживают.

- Пока вот делаю такой вывод, что, в общем-то, для автомобилистов здесь делают многое: ремонтируют дорогу, устраивают кольцо вместо перекрестка сложного, а для пешеходов пока не очень понятно, не очень удобно.

- Ну, к сожалению, да, Александр, вы, наверное, правы.

«Гордиться пока нечем»

- Можем войти, кстати, во двор, здесь одна, наверное, из немногих детских площадок, которая появилась тут за долгие годы. Во двор свернем. Вот все, как мы живем. По-честному.

Женщина на улице: По-честному.

Денис Иванов: Да. Гордиться нечем пока.

Женщина на улице: Ну, во всяком случае, столько денег нашей области не давали, как в последние два года.

- Вы слышите, жители говорят о том, что за последние два года в округ вложено столько денег, сколько не вкладывали до сих пор до этого.

- Да. Самое главное, дорожка эта, почему она так важна: по этой дорожке очень много людей ходит, она соединяет остановку нашу любимую. Поэтому эти народные тропы очень важны. Тут дорожка очень важна стратегически, скажем так, потому что здесь поток людей очень большой. Кстати, вот новая площадка, которая в том году появилась, вы видите, ребята есть, гуляют. Она, конечно, небольшая. Сколько было денег, на столько и сделали. Но тем не менее это единственная площадка здесь в радиусе.

Невиданные уличные тренажеры

- Я вижу впервые, мне кажется, в Пскове такой тренажер. Устанавливают уличные тренажеры, но я никогда не видел еще уличный тренажер такой, советский. Во, даже вот – штанга.

- Эти все вещи под снос, да. Потому что они небезопасны. Сейчас как раз идет большая история со сносом всех старых тренажеров. Есть еще три таких двора, в каждом нужно поставить по маленькой детской площадке. Опять же, из-за того, что мы делаем в этом году проезды, планы свернуты. Но мы обязательно в следующем году поставим, я надеюсь, если нам все-таки удастся отстоять, потому что это баталии всегда за бюджет. Как это, знаете, мы делили апельсин, много нас, а он – один. На дорогу не выходит, но тем не менее для жителей мы стараемся каждую копейку отстоять и принести.

Не всем миром

- Проблема тоже, Инженерная, 14, очень большая. Вот мы сейчас с вами пока были, 5 машин буквально из-за того, что идет ремонт, срезают.

- У нас сейчас местный житель не очень, откровенно нецензурно сказал, что…

- Нет! Он откровенно сказал все, что думает об этом! О том, что сюда можно повесить знак, и этим вопросом, кстати…

- Здесь нужен кирпич. Я не знаю, правда, спасет ли кирпич?

- Кирпич, на самом деле, не спасает, я могу вам из опыта сказать, потому что наших людей ничего не останавливает. Полицейского сюда поставить – да. В ближайшее время мы этот вопрос поднимем, обязательно. Потому что он раньше висел, но его сняли. А сняли почему? Понятно почему. Потому что сейчас людям все-таки нужно проезжать. Вот смотрите, дальше мы идем, асфальт новый, раньше здесь вообще все разбито было.

- Асфальт новый – мусор старый.

- К сожалению, управляющие компании наши работают так. Как работают. Многие управляющие компании с советских времен. Были раньше государственными, стали частными. Здесь, кстати, тоже территория интересная. Она проблемная: три магазина, опять же, бабушкам нашим неудобно подходить, потому что с этой стороны мы можем зайти нормально, асфальтом посыпано все; а с той стороны – там большие лужи. И когда мы тут с критикой выступили по поводу магазинов о том, что не могли бы вы там сделать дорожки хотя бы - вот сейчас бабушка идет, чтоб просто сократить - то магазины, мягко говоря, послали. Причем использовали в этом случае СМИ: как мы только что-то у магазинов попросили, чтобы они благоустроили свою территорию. Так вот складываются у нас отношения с сетевыми магазинами.

О нереализованных проектах студентов строительного техникума и о речке Милевке

- Здесь спортивные жители.

- Да, здесь спортивные жители. Кстати, вот здесь 39-й садик буквально недавно получил новую веранду. Тоже история такая, в свое время там, лет десять назад, веранды просто развалились. Когда я только приходил сюда, помог им сделать первую веранду. Спасибо Александру Коновалову (заместитель главы администрации Пскова. - Ред.), который сделал вторую веранду, потому что родители уже скинулись даже на материалы, но мы все-таки нашли возможность, сказали, ребят, оставьте, пожалуйста, деньги вашим детям, себе в семьи, мы попытаемся. И слава богу, в 39-м садике получили веранду. В принципе, теперь полностью все веранды есть, дети спокойно могут гулять.

- Ты говорил про парки. Вот, это территория речки Милевки…

- Вот это замечательное место. Но есть проблема одна. У нас на округе негде людям просто элементарно провести время, потому что ближайшая точка притяжения - это у нас парк на улице Инженерной, которая сейчас строится. Либо нам идти в Финский парк. На территории округа места, где можно посидеть с детьми, поиграть, его просто нет.

- Так а здесь есть какие-то планы на обустройство парка?

- Из планов: ребята нашего строительного техникума рисовали проекты, как благоустроить эти территории. У них даже конкурс был объявлен на то, что здесь можно сделать. И потом у нас началась пандемия, и как-то мы этот контакт с ними потеряли. Хотя мы должны были уже в мае этого года презентовать несколько проектов, даже вознаграждение за места людям предлагали. Но, к сожалению, из-за пандемии пока этот вопрос встал. А на самом деле, этот вопрос тоже очень важный, что бы здесь сделать хорошего.

Еще меня смущает теплотрасса. Она такой промышленный вид имеет, хотелось бы, чтобы со временем всю эту теплотрассу нашу огородили каким-нибудь заборчиком красивым, чтобы все-таки такого тяжелого груза она не несла. Потому что депрессивно, на самом деле.

- Ну, это вряд ли огородят. У нас это лишние расходы.

- Нет, ну если это разряженный забор, то почему бы нет? По крайней мере, чтобы визуально все-таки люди немного радовались. Хотя, на самом деле, посмотрите, тут почищено, убрано все.

- Да.

- Сейчас пока гуляют с собаками. Здесь есть одна беда. Иногда бывает река, когда очень много снега, разливается, и здесь превращается все в озеро.

Мой дом — моя крепость

- В один из дней я приезжаю, буквально только дорожку сделали, и здесь стоит на дорожке экскаватор, прямо с лопатами, и копает. У меня аж сердце остановилось, выбежал, заставил убрать с дорожки экскаватор. А в чем проблема была? Была очень большая проблема с канализацией. Когда очень активно использовалась канализация на той стороне, то она выливалась наружу, не хватало диаметра трубы. В свое время, когда проектировали, планировали один дом, потом поставили еще пару девятиэтажек, соответственно, нагрузка увеличилась в разы. Люди в течение 20 лет писали, звонили. И наш водоканал в лице Болотина Константина услышал, выделили средства, сделали новую магистраль, теперь вот проблем нет.

- Уже хорошо.

Маленькими шагами к большой цели

- Кстати, вот входим во двор Инженерная, 62.

- А здесь рядом проходит граница округа. Кто твой сосед?

- Сосед мой, мне кажется, Неваленная Галина Ивановна, это вот ее дома следующие. Мы, кстати, в том году буквально сдали этот дом и двор. Тоже здесь было ужасно все. Курьезный случай был в этом дворе, когда сделали «лежачий полицейский» по просьбе жителей, а потом один стритрейсер ругался, что на своей заниженной «Ладе Приоре» не может переехать его никак.

- Что в итоге?

- В итоге, как вы видите, «лежачего полицейского» нет. Зато человек теперь может ездить. Тоже столько скандалов здесь было из-за того, что, когда на этой дорожке лежала советская плитка, ее убрали и заасфальтировали, люди сказали: «А почему вы снимаете нашу плитку любимую?» Вот так вот и асфальтируйте.

Нет детских площадок игровых, видим, все советское, старое. Эти вещи небезопасные, подлежат демонтажу.

- Вот эти тренажеры, смотрю, тоже относительно свежие, но уже в ужасном состоянии.

- Но, на самом деле, нормативный срок 7 лет вообще.

- Восемь.

- 5-7, по крайней мере последние данные, которые нам прокуратура дала. Кстати, вот мы сейчас тоже идем по дорожке, которая тоже…

- Народная тропа.

- Она. Ее нужно асфальтировать. По ней люди ходят на автобус, в 22-ю школу. Очень бы хотелось, чтобы мы заасфальтировали рано или поздно и сделали освещение. Кстати, вот тоже один из недавних законченных проектов. Тоже долго мучились, но, слава богу, сделали.

- Расширили парковку, так понимаю, за счет зеленой зоны по согласованию с жильцами.

- Люди уже сами здесь места забронировали, свой двор обжили. Вот эту, кстати, часть они сами доделывали. Когда люди сами для себя делают парковки, тоже приятно, потому что хоть что-то делают сами, не ждут, когда у нас дойдут руки до всего. Я регулярно с жителями этого дома общаюсь, они тоже довольны. Говорят, очень комфортно тут встречать старость.

Запсковье на очереди

- Здесь когда-то были часы.

- Может, да.

- Были солнечные часы, очевидно.

- Здесь, на самом деле, много таких вещей, которые остались со времен Советского Союза. Вот тоже, видите, дорожка очень плохая.

- Но пока двор оставляет немножко впечатление удручающее. В общем, Денис прав, когда говорит, что Запсковье пока только начинает привлекать внимание властей городских, и, слава богу, финансы все-таки пошли, но работы здесь, мне кажется, как в никаком другом городском районе, очень много.

- Потому что у нас есть центральные, новые микрорайоны, Завеличье. Инвестиции туда все и шли, и работы там продолжались. Какие-то праздники там городские всегда, все в центр попадали деньги. Сюда, соответственно, мы, к сожалению, пока инвестиций достаточных привлечь не можем.

«Мы вас все-таки полюбили»

- А что здесь с освещением?

- Освещения нет.

- Школьники просто идут, я представляю: в темноте зимой здесь идти.

- В темноте идут, да. Здесь темнота. Вот ребята идут тоже, здесь нет ничего, нормально не пройти. Это мы сейчас идем неплохо, еще здесь сухо. Когда есть лужи, здесь невозможно ходить. Поэтому обязательно в планах этот проект сделать. Опять же, вопрос один, самый главный у меня: это финансирование. Я просто не очень люблю часто приходить и людям говорить ни о чем. Когда появляется возможность какая-то финансовая, я с удовольствием прихожу и все обсуждаю. Но когда нет денег, тогда их и нет. И зачем людей лишний раз беспокоить. Потому что сами видите, удручающе все. На самом деле, это реальность, скрывать тут нечего абсолютно. Здесь, смотрите, банк, серьезная организация тоже — парковки нет. Здесь такой пятачок, большое количество людей сюда стекается, здесь магазины центральные, и все разбито. Поэтому здесь еще благоустраивать и благоустраивать. Кстати, для детской поликлиники сделали проезд для колясок, хоть какая-то цивилизация.

Я не так давно депутатом являюсь, 2 года, но вот место, на которое постоянно мне женщины очень жаловались.

- Денис справедливо отмечает: никто его здесь из избирателей с хлебом-солью не встречает, потому что проблем много, да, и обсуждение этих проблем проходит на высокой ноте.

- На высокой, но не всегда.

- Камнями не бьют, но все, что думают, иногда ...

- Как сказал один человек вчера: «Мы вас все-таки полюбили». Уже хорошо.

- Сказано это было после драки.

- Да, в словесной перепалке, да, но тем не менее. Просят все-таки: «Не уходите». Я просто уже иногда в сердцах говорю, что все мне осточертело это, потому что я не понимаю: проблем много, а как их решить, нет ответа. А языком молоть не привык, к сожалению. Может быть, к сожалению, почему: потому что иногда действительно надо чего-то там наобещать людям, чтобы они подуспокоились, но я не привык. Я стараюсь молчать всегда, а люди хотят решение проблемы быстро. Но, к сожалению, пока так быстро мы не можем сделать.

«В здоровом теле - здоровый дух»

- Кстати, из хорошего: мы сейчас идем и будет спортивный зал. Такой, наверное, нормальный пример: когда на месте был раньше магазин алкогольных напитков, в разлив, когда вокруг него все шарахались люди...

- Предприниматель другой?

- Нет, предприниматель тот же, в том-то все и дело.

- То есть человек просто перепрофилировал бизнес?

- Человек перепрофилировал бизнес. Человек - спортсмен, и все-таки спортивная стезя взяла свое. И точка притяжения эта неприятная, она закрылась, и теперь там спортивный зал, дети тренируются дзюдо. Мы вчера были с Еленой Александровной (Полонской — главой Пскова. — Ред.), там порядка 100 человек занимается. Заняться особо нечем на Запсковье, и то, что появляются спортивные секции, это минимум классно. Это, на самом деле, очень хороший пример, потому что все-таки наши дети должны быть спортивными. В здоровом теле - здоровый дух. Сам регулярно тренируюсь для того, чтобы все-таки адекватно оценивать нашу реальность. Спорт помогает во всем. То, что дети наши занимаются спортом усиленно, это очень радует, потому что впереди у них еще много работы. Мы все, что можно, сделаем, но я боюсь, что нашим детям останется еще много-много всего, где здесь порядок наводить.

Футболисты и хоккеисты

- Инженерная, 76. Кстати, в этом дворе восстановили коробку.

- Хоккейную?

- Хоккейную. Хотите, пойдемте посмотрим. Единственное, что все, как обычно, по-русски получается: коробку восстановили, ругань была, кто в ней играть будет, кто не будет играть. Это, кстати, первый объект, который я сделал. Конечно, поставили. Как смогли, но тем не менее. Ребята здесь даже в футбол играют. У меня проблема сейчас еще. В самом начале вот улица Ипподромная, там у меня футболистов целый дом живет. Пандемия была, а секция закрыта, так они бегали во дворе, стекла бабушкам били.

- Хоккейная, спортивная площадка, хорошо установлена.

- Нет, она была, ее еще делали в советское время, просто в порядок привели. Она была самодельная какая-то. Сделали, сетку поставили, укрепили деревом, мы ее покрасили. Видите, там ворота стоят. Поэтому здесь чемпионаты какие-то небольшие дворовые проходят. В соседнем дворе такая же коробка включена в парковку. Эту, слава богу, коробку удалось отстоять, и сюда все желающие могут прийти.

Вечный парковочный вопрос

- Мы практически с вами прошли две третьих моего округа. У меня есть еще одна часть, ей повезло намного больше, она находится в центре. Это улица Льва Толстого, возле 9-й школы и политеха. Там все-таки цивилизация поближе, и финансы туда поступали намного чаще, чем сюда. Но здесь...

- Проблема парковки автомобилей…

- Она везде есть. На самом деле. Она актуальна везде. Мы даже про новые дома не будем говорить, потому что вроде как современные дома, но там с парковками беда еще больше. Здесь все-таки территория большая, во дворах, и это приятно, что в Советском Союзе все-таки строили с размахом, запасом. Сейчас аккуратно все. У меня, кстати, все подготовлено под асфальтирование.

«Время меняется, и люди меняются»

- Вот, кстати, зал.

- Здесь когда-то торговали алкоголем.

- Когда-то, да. Но это наглядный пример того, что время меняется и люди меняются, и приоритеты меняются. Сейчас, кстати, быть алкоголиком немодно стало.

- Друзья, на вот этой хорошей ноте я предлагаю наш сегодняшний разговор завершить, хочется заканчивать чем-то приятным. Вот эта трансформация с алкомаркетом в спортивный зал, мне кажется, если таких примеров в городе станет больше, будет здорово, когда у нас вместо сети условных «Пол-литра» откроется сеть спортивных залов. Это будет великолепно. Денис, большое спасибо за разговор.

- Спасибо, что пришли.

- Желаю, чтобы избиратели тебя слышали и ты их тоже слышал. Я очень надеюсь, что в будущем году денег будет не меньше выделяться городу, чем в этом, хотя времена, мы понимаем, непростые.