Как приручить лунные энергии

17:30, 09 октября 2020, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова продолжает рассказ о том, как большой мир звезд влияет на человека. В новой статье астролог расскажет, как приручить лунные энергии, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Зачем заглядывать в лунный календарь — лайфхак для тех, кто хочет сонастроиться с астрологическими ритмами и сделать свою жизнь продуктивнее.

- А кто вы по профессии? - спрашивает новый знакомый.

Астролог.

Вы случайно ни в какой секте не состоите? - в голосе появляется настороженность.

Для меня странен такой логический поворот. Но я знаю, что люди одновременно могут верить в чертей и в третий закон Ньютона, ходить в церковь и отмечать языческий праздник Масленицу, отрицать наличие любых мистических сил и при этом бояться черной кошки, перебежавшей дорогу. Каждый вправе жить в своей картине мира и верить в любую удобную ему реальность. Меня забавляют люди, напрочь отрицающие астрологию, но при этом делающие посадки на своем дачном участке в соответствии с лунным календарем.

Лунный календарь вполне себе полезная вещь, даже если вы выезжаете на дачу только на шашлык или вовсе отрицаете подобный вид отдыха и времяпрепровождния. Луна влияет не только на рост растений. Ночное светило ближе всех расположено к Земле, поэтому и мы очень хорошо ощущаем на себе влияние Луны. Она оказывает воздействие на моря и океаны — регулирует приливы и отливы. Понаблюдайте в полнолуние, как капризничают маленькие дети и бесятся домашние животные.

В полнолуние вообще увеличивается число обращений в ветеринарные клиники. В полнолуние и у людей вероятны эмоциональные всплески. Женщины могут чувствовать себя, как в период ПМС. Неслучайно ведь Луна — женская планета и идеальный женский цикл равен 28 дням — лунному месяцу. Самая первая планета, которая включается у новорожденного ребенка, - это Луна. Младенец еще ничего не знает про индивидуальность и самосознание (Солнце), про то, что ему нравится, а что нет (Венера), про активность и побуждение к действию (Марс), у него еще не развиты интеллектуальные способности (Меркурий), но он хочет есть, спать, чувствовать себя в тепле, комфорте и безопасности. Именно за эти наши базовые потребности и отвечает Луна.

По расположению Луны в натальной карте, астролог учитывает знак, дом и аспекты, можно рассказать про вашу способность к адаптации, насколько безопасно вы чувствует себя в мире, где ваша зона комфорта и даже про ваши взаимоотношения с мамой. У мужчины по Луне смотрят еще и жену, а у женщины, наряду с другими факторами, способность к деторождению, какой она сама будет в роли жены, хозяйки и мамы.

Рекомендации, как расслабить свою Луну, а значит, сделать свое пребывание в этом мире комфортным, будут для каждого индивидуальны. Например, своей приятельнице, у которой Луна в напряженном аспекте к Плутону, а это рождает базовое ощущение тревоги и недоверия к миру, ожидание постоянного подвоха, я посоветовала смотреть ужастики с кровищей и расчлененкой. (Плутон он такой, да, жестокий товарищ).

Таким образом, тревога и напряжение будут сливаться в экран, а психика разгружаться. Это что касается положения Луны в вашем индивидуальном гороскопе. Оно не поменяется никогда и будет создавать для вас определенные паттерны поведения, психологические блоки и события вашей жизни. А еще есть положение Луны на небе ровно в эту минуту, которое влияет на всех и создает общий эмоциональный фон. К примеру, у меня Луна в Деве. И вообще-то я знаю счет деньгам, умею подходить к тратам рационально, но на Луне в Стрельце я беру и покупаю сразу две дорогие пары обуви, потому что не могу выбрать — очень нравятся обе! Стрелец — знак щедрый и расточительный, может сделать на один день транжиру даже из рачительной Девы. Кстати, лайфхак — на Луне в Стрельце можно просить прибавку к зарплате или подарок у не очень щедрого мужа.

Луна меняет свой знак примерно каждые 2,5 дня. И мы можем сонастроиться с лунными ритмами, чтобы наши действия были наиболее эффективными. Например, когда Луна находится в знаке Девы , полезно заниматься уборкой и мелким ручным трудом. Вообще на Луне в Деве мы становимся критичны, занудливы, придирчивы, можем начать искать у себя несуществующие болячки, хотим покопаться в себе. Может возникнуть непонятно откуда взявшееся ощущение тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Полезный совет — как быстро привести свое эмоциональное состояние в порядок на Луне в Деве. Займитесь уборкой дома, разложите все по полочкам в шкафу в буквальном смысле, и точно так же все по полочкам разложится у вас в голове. Убранная квартира засияет чистотой, и внутри вас появится такая же ясность.

На Луне в Весах хорошо партнериться, договариваться, вкладываться в отношения (Весы — знак партнерства). То есть складывается благоприятный фон для переговоров, свиданий, поиска компромиссов. Так почему бы этой благоприятной возможностью не воспользоваться! Я часто слышу: вот, дескать, уборкой не хочется заниматься ни на Луне в Деве, ни на любой другой. На самом деле речь не о том, что нам хочется или не хочется, а о том, что будет наиболее продуктивным в тот или иной день, что принесет в итоге больше пользы. К примеру, если предстоят сложные переговоры, которых не хочется ни в какой день, лучше уж выбирать Луну в Весах, больше шансов, что стороны в итоге договорятся, чем, например, Луну в Овне, когда высока вероятность наговорить друг другу резкостей и вообще рассориться окончательно.

Итак, что наиболее продуктивно:

Луна в Овне — стартовать с любым делом, заниматься спортом, физическим трудом, соревноваться, конкурировать, начинать любые дела, где нужно получить быстрый результат.

Луна в Тельце — шопинг, открытие новых счетов, заведение копилок, финансовые операции, кулинария, садово-огородные работы, посещение парикмахерской, косметолога.

Луна в Близнецах — общение, короткие поездки, переговоры, чтение, подача объявлений, поиск нужной информации, работа в режиме многозадачности.

Луна в Раке — обустройство дома, наведение уюта, строительные работы, сделки с недвижимостью, семейные посиделки, теплое душевное общение с близкими, работа с психологом, расстановки.

Луна во Льве — светские мероприятия, вечеринки, наведение лоска, красоты, прокачка личного бренда, роскошные покупки, выход на сцену.

Луна в Деве — уборка, наведение порядка и систематизация, работа с каталогами, мелкий ремонт, ручной труд, посещение врача, косметические процедуры.

Луна в Весах — любые виды переговоров, налаживание партнерских отношений, свидания, работа с имиджем.

Луна в Скорпионе — очистительные и трансформационные практики, крупные финансовые операции, уплата налогов, штрафов, страховок, хорошее время для старта налоговой проверки, дератизация, утилизация крупного мусора.

Луна в Стрельце — путешествия, авантюры, изучение иностранных языков и контакты с иностранцами, изучение иных культур, написание научных работ, походы в церковь, любое масштабирование деятельности.

Луна в Козероге — планирование, выстраивание сложных схем и структур, сложная работа, администрирование, деловые поездки, командировки, общение с чиновниками и пожилыми людьми, походы в госструктуры, начало диеты или лечебного голодания.

Луна в Водолее — общение с друзьями и единомышленниками, волонтерство, посещение клубов по интересам, собрания общественников, применение любых новаторских методов, экспериментирование в любой области, работа со сложными аппаратами.

Луна в Рыбах — заниматься творчеством, духовными практиками, медитирировать, гулять на природе, мечтать, полезны любые водные и расслабляющие процедуры, благотворительность.

Информацию, в каком знаке сегодня Луна, легко найти в любом поисковике.