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Общество

Пьяных водителей задержали в Порховском и Пустошкинском районах

В Порховском и Пустошкинском районах задержали пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 7 октября у деревни Заречье Пустошкинского района сотрудники полиции остановили автомоибль ВАЗ-21120 для проверки. За рулем оказался 21-летний пьяный водитель. 8 октября на трассе Великий Новгород — Псков в Порховском районе задержали пьяного 33-летнего водителя автомобиля «Ока».

Ранее водители уже садились за руль пьяными. По данным фактам полицией ведутся проверки.

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