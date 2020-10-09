Пьяных водителей задержали в Порховском и Пустошкинском районах

16:06, 09 октября 2020, ПАИ

В Порховском и Пустошкинском районах задержали пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 7 октября у деревни Заречье Пустошкинского района сотрудники полиции остановили автомоибль ВАЗ-21120 для проверки. За рулем оказался 21-летний пьяный водитель. 8 октября на трассе Великий Новгород — Псков в Порховском районе задержали пьяного 33-летнего водителя автомобиля «Ока».

Ранее водители уже садились за руль пьяными. По данным фактам полицией ведутся проверки.