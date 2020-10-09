Картельный сговор на торгах на поставку подгузников раскрыли псковские антимонопольщики

16:09, 09 октября 2020, ПАИ

Псковское УФАС России установило картельный сговор на торгах на поставку подгузников для взрослых, детей-инвалидов и впитывающих простыней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в антимонопольное управление обратилась псковская организация ООО «Аналитические системы маркетинга» с жалобой на региональное отделение Фонда социального страхования по результатам торгов по поставке средств реабилитации для инвалидов, в том числе подгузников для взрослых. По итогам проверки жалоба была признана необоснованной и одновременно выяснилось, что компания, направившая жалобу, сама не являлась добросовестным участником торгов и создавала мнимую конкуренцию с другой псковской организацией, ООО «Наэль», участвовавшей в этом же аукционе.

Управление установило, что ООО «Аналитические системы маркетинга» и ООО «Наэль» совместно являлись участниками в 10 аукционах, организуемых Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Подача заявок, ценовых предложений и подписание контрактов выполнялись с одних и тех же IP-адресов, а документы создавались на одном компьютере, что подтверждается свойствами файлов первых частей заявок.

Кроме того, адреса электронной почты, указанные в качестве контактных данных на торговой площадке, были созданы одним пользователем и привязаны к одному номеру телефона. Доказаны также устойчивые финансовые связи.

В результате сговора договоры заключались по максимальной цене или с ее минимальным снижением. Участники в заключении сговора на торгах признались.

«Картельные сговоры являются серьезным экономическим правонарушением, наносящим ощутимый вред экономике как нашего региона, так и государства в целом. Выявление антиконкурентных соглашений – одна из приоритетных задач управления. Сумма, которую получили юрлица по контрактам, немаленькая – более 56 миллионов рублей. Если бы компания участвовала в торгах честно, по принципу состязательности с другими компаниями, могло и должно было быть снижение начальной цены контракта, а значит, была бы экономия бюджетных средств, которую заказчик мог потратить на другие нужды», - прокомментировала Ольга Милонаец.

В отношении юридических лиц возбуждено дело об административном правонарушении.