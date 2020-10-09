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Общество

Псковичи поблагодарили власти города за ремонт улицы Текстильной

Фото: пресс-служба муниципалитета

На улице Текстильной в Пскове завершаются ремонтные работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, псковичи положительно оценили качество ремонта и обратились к городским властям со словами благодарности.

«Я живу в этом районе много лет, но не помню, когда последний раз ремонтировали Текстильную. У меня маленькая внучка, и до ремонта невозможно было гулять с коляской возле школы № 20 из-за торчащих везде старых корней. Теперь передвигаться там по пешеходным дорожкам стало очень комфортно: новое покрытие – хорошее, гладкое, уложено на совесть», – рассказала жительницы округа № 13.

Сейчас на объекте завершается замена асфальта. Тротуары уже заасфальтированы, бортовой камень установлен. Вокруг естественно-математического лицея № 20 появилось ограждение. После завершения укладки нового асфальта на проезжей части будет нанесена дорожная разметка. Работы завершатся до 15 октября.

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