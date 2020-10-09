На допсредства нацпроекта отремонтируют еще один участок улицы Инженерной в Пскове

16:42, 09 октября 2020, ПАИ

Управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило контракт на ремонт участка улицы Инженерной в Пскове. По итогам электронных торгов подрядной организацией определено ООО «Дорожный отряд». Работы будут выполнены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дополнительные средства, которые получила Псковская область на ремонт дорог, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В порядок приведут участок магистрали от улицы Алтаева до улицы Труда. Протяженность отрезка составляет около 1,3 км. Дорога относится ко II технической категории, имеет капитальное покрытие. Ширина проезжей части составляет 14 метров.

Подрядчику предстоит провести фрезерование существующего покрытия на глубину 9 см, разобрать асфальтобетонное покрытие вокруг люков колодцев, отрегулировать высоту крышек люков и заменить их. Затем на проезжей части будет выполнено устройство основания из щебня, двух слоев асфальтобетонного покрытия, обочины укрепят асфальтогранулятом с добавлением щебня. По завершении этих работ нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком со светоотражающими шариками. Срок сдачи объекта — 30 ноября.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов на верхний слой покрытия составит 4 года.