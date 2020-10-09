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Общество

Завершается строительство детского сада в Борисовичах

В Борисовичах завершается строительство детского сада на 140 мест. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

«В поселке Борисовичи Псковского района завершаются строительно-монтажные работы по строительству детского дошкольного учреждения на 140 мест», - отметил Александр Коновалов, добавив, что после ввода в эксплуатацию детский сад будет находиться в подведомстве управления образования Пскова.

По условиям контракта подрядная организация должна была завершить работы до 1 декабря 2020 года. В ближайшие дни, по слова замглавы администрации, завершатся работы по благоустройству территории и установке уличного игрового оборудования.

Предполагается, что детский сад начнет свою работу весной 2021 года.

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