Санаторий в Невельском районе чуть не остался без имущества из-за долгов

17:06, 09 октября 2020, ПАИ

Из-за долгов санаторий в Невельском районе чуть не остался без имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В Невельском районе санаторий «Голубые озера» задолжал юридической организации более 450 тысяч рублей. В отношении директора было направлено исполнительное производство. На автобус ГАЗ и автомобиль Renault Logan, принадлежащие должнику, был наложен арест. В результате руководство санатория выплатило необходимую сумму для погашения долга.