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Общество

Более 251 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

251 549 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 49,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 507 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 272 238 человек, 1 009 421 – выздоровел, 22 257 – умерло. В Псковской области выявлено 5 900 случаев заражения коронавирусом, 4 195 человек выздоровело, 67 – умерло.

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