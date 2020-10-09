Более 251 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
251 549 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 49,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 507 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 272 238 человек, 1 009 421 – выздоровел, 22 257 – умерло. В Псковской области выявлено 5 900 случаев заражения коронавирусом, 4 195 человек выздоровело, 67 – умерло.