В России разрешили полёты за рубеж ещё из четырёх городов

18:44, 09 октября 2020, ПАИ

Правительство России разрешило выполнять международные рейсы из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное сообщение. В соответствии с решением правительства России, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», – говорится в сообщении.

Ранее полеты за рубеж были возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.